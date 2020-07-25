«Впервые слышу»: Марат Башаров опроверг слухи о продаже своей квартиры

https://static.news.ru/photo/5f1a71c2-cece-11ea-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский артист Марат Башаров прокомментировал информацию о продаже своей пятикомнатной квартиры в Новомосковском округе столицы за 34 миллиона рублей.

Когда журналисты связались с ним, чтобы расспросить о причинах продажи, знаменитый актёр расхохотался в трубку. Он заявил, что понятия не имеет о том, что решил избавиться от квартиры и назвал эти слухи полным бредом, передаёт Пятый канал.

Бред полный! Впервые слышу об этом... Это такая же новость, если бы вы мне сказали, что в новостях сейчас, что Марат Башаров меняет пол. То же самое, что продаёт квартиру... Ну, бред какой-то! — заявил Башаров.

Авторы объявления о продаже квартиры, в которой пользователи сайта узнали жильё, которое для Башарова ремонтировали в программе «Идеальный ремонт» на Первом канале, заявили, что данная недвижимость действительно принадлежит известному человеку, но его имени они не могут назвать по причине коммерческой тайны.

Как писал NEWS.ru, речь идёт о квартире, состоящей из четырёх комнат, кухни-гостиной, прачечной, гардеробной, а также кабинета. Из неё доступен выход на крышу, с которой открывается красивый вид. Актёр купил это жильё в 2017 году. В своей первой квартире он планировал жить вместе с супругой Елизаветой и сыном Марселем.