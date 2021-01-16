«Вопросов много»: Бузова удивилась количеству встречающих её во Внуково

https://static.news.ru/photo/d44dad94-58f1-11eb-99b9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Только три человека знали, что Ольга Бузова летит из Санкт-Петербурга в Москву, заявила сама певица. Она уверена, что её фамилией воспользовались.

До меня доходят разные слухи. Приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что популярнее меня только один человек, — сказала она в stories на своей странице в Instagram.

Звезда отметила, что вся достоверная информация о её перемещениях только на её странице и её действительно могут встречать поклонники.

О том, во сколько будет прилёт, знало только три человека. Вопросов много, — добавила она.

Бузова отметила, что, если среди людей во Внуково действительно были её поклонники, она их любит. Также она выразила возмущение переносом её рейса в Шереметьево. От дальнейших комментариев певица отказалась.

Во Внуково 17 января собрались люди, которые пели песни Бузовой, читая слова с телефона. Они утверждали, что являются фанатами певицы и приехали встретить её. При этом молодые люди находились в здании прилётов международных рейсов, куда должен был выйти прибывающий в тот же аэропорт политик Алексей Навальный.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14. Также в Шереметьево сел рейс Бузовой.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.