Внучку Пугачевой не допускают до конкурсов в России Внучка Пугачевой пожаловалась, что ее не допускают до конкурсов из-за имени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Внучка певицы Аллы Пугачевой и ее полная тезка рассказала, что мечтает стать артисткой, но ее не допускают на конкурсы в России из-за имени, передает портал «7 дней». Девочка является дочерью племянника Примадонны.

При этом отмечается, что Пугачева никогда не видела внучку. Тем не менее девочку назвали в честь знаменитой родственницы. Однако это не помогло, а только осложнило жизнь юной артистки.

Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так назвал меня папа, а фамилия — как есть, — пожаловался ребенок.

Тем временем старший внук Пугачевой Никита Пресняков, который уже почти три года живет в США, отметил Пасху на природе вместе с друзьями, сообщила его жена Алена Краснова. Несмотря на отсутствие постоянной работы за границей, музыкант продолжает гастролировать с группой, исполняя хиты 90-х.

В свою очередь продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что многие россияне испытывают отвращение к певице Алле Пугачевой и не ждут ее возвращения на родину. По его словам, исполнительница разочаровала поклонников, назвав их рабами.

При этом актер Иван Охлобыстин заявил, что возможное возвращение Пугачевой в Россию сейчас уже ничего не поменяет. Он добавил, что не может критиковать артистку, поскольку она женщина.