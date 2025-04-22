Внук Пугачевой по-русски отметил Пасху в США Никита Пресняков отметил Пасху с шашлыками на природе в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уже почти три года живет в США, отметил Пасху на природе вместе с друзьями, сообщила его жена, Алена Краснова, в своих социальных сетях. Несмотря на отсутствие постоянной работы за границей, музыкант продолжает гастролировать с группой, исполняя хиты 90-х.

Пара вместе с друзьями устроила пикник на природе, приготовила шашлыки на берегу озера, пела любимые русские песни и проводила время в атмосфере, напоминающей майские праздники в России. Домой вернулись только вечером.

Ранее стало известно, что на жену певца Никиты Преснякова Алену, которая является генеральным директором семейной компании «Нико Спорт», подали иск на 2,3 млн рублей. Внук певицы Аллы Пугачевой выступает третьим лицом. Судиться с Пресняковой собирается бизнес-партнер компании Олег Кацуба.

До этого Пугачева представила две новые песни. При этом за пару дней до официального релиза композиции появились в социальной сети «ВКонтакте», однако позднее были удалены. Первая песня называется «Мама» и представляет собой диалог матери и сына, погибшего на войне. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Пугачева могла посвятить новую песню ВОВ, чтобы реализоваться как Певица с большой буквы.