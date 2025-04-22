«Умерла так умерла»: продюсер рассказал об отношении россиян к Пугачевой Продюсер Рудченко заявил, что многие россияне испытывают отвращение к Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Многие россияне испытывают отвращение к певице Алле Пугачевой и не ждут ее возвращения на Родину, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнительница разочаровала поклонников, назвав их рабами.

Пугачева сделала все, чтобы ее почитатели могли в ней разочароваться. И многие ее поклонники, большинство из них, уже охладели к ней, как к артистке. Некоторые даже испытывают определенного рода отвращение. Поэтому вернется она или не вернется — уже особо людей не трогает, даже многих раздражает. По примеру моих соцсетей, когда выставляю публикации о Пугачевой, многие прямо раздражаются и говорят: «Все, умерла так умерла». В кавычках, конечно. Поэтому, повторюсь, Пугачева для этого сделала все сама, своими руками, заняла позицию своего мужа и активно ее отстаивала, при этом называя своих поклонников рабами и всячески пытаясь их задеть и унизить, — сказал Рудченко.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что возможное возвращение Пугачевой в Россию сейчас уже ничего не поменяет. При этом он добавил, что не может критиковать артистку, поскольку она женщина.

Рудченко до этого заявил, что Пугачева могла посвятить новую песню героям Великой Отечественной войны, чтобы реализоваться как Певица с большой буквы. По его мнению, артистка является «Примадонной прошлого поколения», которая пытается переосмыслить историю через музыку.