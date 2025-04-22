«Ничего не меняет»: Охлобыстин оценил возможное возвращение Пугачевой в РФ Охлобыстин: возвращение Пугачевой в Россию ничего не меняет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Возможное возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию сейчас уже ничего не поменяет, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин. При этом он добавил, что не может критиковать артистку, потому что она женщина.

Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет, — сказал Охлобыстин.

Ранее Пугачева организовала грандиозную пасхальную вечеринку, чем опровергла слухи по поводу своей бедности за границей. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась фотографиями с мероприятия.

На кадрах видно, что вся прилегающая к дому территория щедро украшена тематическим декором. Деревья были обвешены расписными яйцами, а на столах были расставлены фарфоровые фигурки ягнят и зайчиков, вместо традиционных куличей — многоярусный торт. Также везде стояли букеты живых цветов.

До этого Пугачева представила две новые песни. При этом за пару дней до официального релиза композиции появились в социальной сети «ВКонтакте», однако позднее были удалены. Первая песня называется «Мама» и представляет собой диалог матери и сына, погибшего на войне. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Пугачева могла посвятить новую песню Великой Отечественной войне, чтобы реализоваться как Певица с большой буквы.