Влад Кадони признался, что не скучает по родному Новосибирску

https://static.news.ru/photo/5fb91024-becf-11eb-833b-96000091f725_660.jpg Фото: domkadoni/instagam.com

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram пообщался с подписчиками. В ответ на один из вопросов он признался, что не скучает по Новосибирску, где провёл детство.

Кадони отметил, что любит родной город, однако не хотел бы туда вернуться.

Ностальгия иногда бывает, но совсем недавно прямо обрубило. Отношение ко мне там весьма странное. Почитал я местных журналистов и комменты под их жёлтыми статейками, и как-то теперь Новосиб ассоциируется с осадочком, — объяснил телеведущий.

Виктор Голунов, известный как Влад Кадони, родился летом 1986 года в Новосибирске. Его мать — сибирская ведьма Елена Голунова, которая стала известна после 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Сам Кадони впервые появился на экране во время съёмок шестого сезона проекта про магов и ясновидящих в 2008 году.

Ранее Влад Кадони резко отреагировал на заявление актёра Дмитрия Певцова, раскритиковавшего шоу «Дом-2». По мнению звезды сериала «Бандитский Петербург», телевидение должно «культивировать добро, любовь, веру, радость, надежду». Почему мнение Певцова разозлило Кадони и стало для него неожиданным — непонятно, ведь шоу критикуют с самого его появления. Делают это и простые россияне, и звёзды.