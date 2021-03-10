Вдовец Легкоступовой тайком выносит и продаёт вещи певицы

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Вдовец Валентины Легкоступовой потихоньку выносит и распродаёт вещи покойной жены. Об этом заявила дочь артистки Анэтта Бриль.

Яхтсмен буквально забаррикадировался в квартире умершей жены, сменил замки и распоряжается всем, что есть в жилище. Дочь Легкоступовой сослалась на слова соседей, которые рассказали ей, как Фирсов выносит какие-то вещи в чёрных пакетах. К тому же, недавно мужчина пытался продать соседям стеклянный стол, купленный Легкоступовой.

Я не исключаю, что он крадёт личные вещи мамы и, зная этого человека, не удивлюсь, что потом он свалит всё на нас. Дошло до того, что он соседям пытался по дешёвке продать стеклянный стол из квартиры мамы, — рассказала Анэтта Бриль в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Ни сама дочь певицы, ни её брат Матвей в квартиру матери не могут попасть с начала следственных действий. Они не хотят мешать следователям, но сейчас в этом нет смысла.

Никаких официальных обвинений вдовцу певицы не предъявлено. Он ведёт себя абсолютно спокойно и по-хозяйски распоряжается всем, что артистка нажила до его появления. Дети Легкоступовой уверены, что яхтсмен причастен к смерти их матери и пытаются добиться справедливости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль уличила вдовца её матери Юрия Фирсова в алкогольной зависимости. Молодая женщина предоставила документ, который подтвердил официальное лечение яхтсмена Фирсова от пьянства.