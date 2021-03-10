Дочь Легкоступовой уличила вдовца матери в алкоголизме

https://static.news.ru/photo/a6535b10-81f9-11eb-afbd-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль уличила вдовца её матери Юрия Фирсова в алкогольной зависимости. Молодая женщина предоставила документ, который подтвердил официальное лечение яхтсмена Фирсова от пьянства.

Дочь Легкоступовой пытается доказать, что в смерти её матери виноват именно её новый муж, который преследовал чисто меркантильные цели. Анетта Бриль уверена, что Фирсов специально спаивал её мать, чтобы потом завладеть квартирой, куда он и вселился первым делом как наследник.

Документ дочь певицы предоставила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале . Это оказалась справка, в которой речь шла о том, что Фирсову вшита ампула от алкоголизма.

Я не хотела это показывать. Но раз так, то придётся, — с горечью сказала молодая женщина после того, как Фирсов отмёл все претензии к нему в злоупотреблении спиртным и спаивании жены.

Сам яхтсмен разрешил показывать личный документ, он отнёсся к нему совершенно спокойно. А на собственную подпись о том, что предупреждён о последствиях, вдовец заявил, что он её не ставил.

Ой, да ваша мама хотела и сама выпивала! — отмахивался от детей Легкоступовой Фирсов, который сейчас прекрасно поживает в квартире певицы, где успел сменить замки.

Дети артистки пытаются признать его ненадлежащим наследником, а также хотят добиться справедливости в расследовании обстоятельств смерти матери и выборе наказания для яхтсмена, если будет доказана его вина.

Правоту каждой стороны доказывают нанятые маститые адвокаты, так что все претензии вдовца Легкоступовой и её детей друг к другу сводятся к перепалке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не исключил возможности новой женитьбы, хотя после смерти певицы не прошло и года. Яхтсмен не собирается сидеть один до скончания века, но при этом обещает не забывать «Валюшу».