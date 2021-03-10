Вдовец Легкоступовой заявил о новой женитьбе

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Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не исключил возможности новой женитьбы, хотя после смерти певицы не прошло и года. Яхтсмен не собирается сидеть один до скончания века, но при этом обещает не забывать «Валюшу».

Если бог даст такую возможность, почему бы и нет, — подтвердил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Фирсов.

Впрочем, заявление вдовца звезды 90-х никого не удивило: яхтсмен постоянно общается с женщинами, на сайтах знакомств размещены его анкеты. К тому же, друзья певицы назвали конкретную пассию Фирсова, которая, скорее всего, и является претенденткой на его руку, а теперь ещё и квартиру певицы.

Женщину зовут Наталья Селезнёва, себя она называет «коллегой» Фирсова по яхте. На неё указала подруга Легкоступовой Галина Ломакина, добавив, что ещё неизвестно, будет ли любительница яхтинга счастливой женой или новой жертвой Фирсова.

Яхтсмен, между тем, подтверждает, что общается с различными женщинами. Его даже не смутил тот факт, что на него после смерти Легкоступовой, некрасивых поступков и скандальных фактов биографии смотрят как на брачного афериста.

Вдовец артистки вообще не реагирует на все обвинения в свой адрес и спокойно подтверждает самые шокирующие моменты из своей жизни. Он теперь по праву законный наследник, живёт в квартире Легкоступовой и ему совершенно всё равно, что о нём думают другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов буквально забаррикадировался в квартире певицы, стоило ему вступить в наследство. Он твёрдо намерен получить четвёртую часть жилья певицы.