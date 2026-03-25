Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 18:00

«Второй раз побывала»: Полина Диброва показала фото из ЗАГСа

Полина Диброва показала фото из ЗАГСа

Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская фотомодель Полина Диброва поделилась в соцсетях фотографиями из ЗАГСа — блогерша выдала замуж подругу. По ее словам, первый раз она побывала в этом месте 17 лет назад, когда они с Дмитрием Дибровым поженились. На опубликованном снимке молодожены держат в руках бокалы с шампанским, на их безымянных пальцах красуются кольца.

День бракосочетания — особенный день. Была однажды в Грибоедовском, 17 лет назад. Второй раз побывала, подругу замуж выдала, — написала она.

Бракоразводный процесс между Дибровыми был официально завершен в сентябре 2025 года. В настоящее время Полина строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком. У нового избранника модели шестеро детей от предыдущего брака.

Ранее Диброва сообщила, что ее возможная свадьба с Товстиком никак не связана с позицией его жены Елены, которая пока не дает развод. Блогерша подчеркнула, что на дату торжества не влияет и ее завершившийся бракоразводный процесс с Дибровым.

Также она рассказала, что дети поддерживали ее на всех этапах развода. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

Полина Диброва
Роман Товстик
ЗАГС
регистрации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.