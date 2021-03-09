Вдовец Легкоступовой забаррикадировался в квартире певицы

https://static.news.ru/photo/8192653c-8122-11eb-aa94-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов буквально забаррикадировался в квартире певицы, стоило ему вступить в наследство. Он твёрдо намерен получить четвёртую часть жилья певицы.

Фирсов настаивает, что оплатил долги по коммунальным платежам, потратив якобы на это порядка 80 тысяч рублей. К тому же, он проживает в квартире артистки как наследник.

Я имею полное право здесь жить, поскольку являюсь наследником Валентины. Конечно, ее сын Матвей тоже может приехать, его комната свободна. Но он не делает этого, поскольку тогда придётся налаживать со мной отношения, — заявил Фирсов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Фирсову пытались возразить эксперты шоу, но он не собирался никого слушать. Он намерен не только воспользоваться своей частью квартиры, в двери которой уже вставил новые замки, но и вернуть деньги. Речь идёт о рюкзаке с наличностью и золотом певицы, который был найден и изъят во врем обыска жилья певицы.

Дети Легкоступовой — Матвей и Анэтта — изначально были уверены в том, что её последний муж преследовал только одну цель: захватить квартиру матери. Дочь артистки уверена, что для этого Фирсов спаивал их мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валентина Легкоступова перед смертью могла быть изнасилована. Такое мнение высказал профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.