Новая версия: Легкоступова перед смертью могла быть изнасилована

https://static.news.ru/photo/2622014a-80f4-11eb-96fb-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: vk.com/legkostupovavalentina

Певица Валентина Легкоступова перед смертью могла быть изнасилована. Такое мнение высказал профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Своими предположениями эксперт поделился в эфире телевизионного шоу «Пусть говорят» на Первом канале, основываясь на результатах судмедэкспертизы.

У неё огромные гематомы передней и внутренней поверхности бёдер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие, — заявил Шарипов.

Он отметил, что исполнительницу хита «Ягода-малина» незадолго до смерти либо избили, либо она сильно ударилась во время падения. Об этом свидетельствуют поражённые лобные, височная и затылочная доли головного мозга с левой стороны, пояснил профессор.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако точная причина смерти певицы до сих пор не установлена.

Родственники певицы полагают, что к смерти артистки может быть причастен яхтсмен Юрий Фирсов, замуж за которого она вышла незадолго до смерти, писал NEWS.ru.