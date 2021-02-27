Друг Легкоступовой рассказал о её несбывшейся заветной мечте

https://static.news.ru/photo/d532f36c-79e0-11eb-9795-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Певица Валентина Легкоступова мечтала триумфально вернуться на эстраду. Она надеялась встретить в своей жизни мужчину, который поможет ей в этом — как морально, так и творчески, рассказал друг покойной артистки, художник Константин Мирошник.

Однако, по его словам, вся её жизнь оказалась борьбой с мужчинами, которые её подводили. Кроме того, найти счастье в личной жизни долгое время она не могла, так как была прямолинейна и резка.

При всём нежном образе на сцене в жизни Валя была очень резкой бабой. Она всех своих мужей сама бросала, как только узнавала, что они ей изменяли, — рассказал Мирошник изданию «Собеседник».

Он отметил, что Легкоступова хотела видеть рядом мужа-директора вроде Юрия Айзеншписа или Иосифа Пригожина.

В конечном итоге певица вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, который пусть и ненадолго, но сделал её счастливой. Последнего мужа артистки художник охарактеризовал как честного и порядочного человека, который действительно любил свою избранницу. Их брак длился менее полутора месяцев.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы полагают, что к этому может быть причастен её муж.

Сейчас между последним мужем артистки и её детьми идёт борьба за наследство, писал NEWS.ru.