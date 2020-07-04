Вдова Проскурина рассказала о колоссальных трудностях с церемонией прощания

https://static.news.ru/photo/7be4e1b4-bdff-11ea-96f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вдова советского и российского актёра Виктора Проскурина — Ирина Хонда — рассказала о «колоссальных трудностях» с организацией церемонии прощания с её покойным мужем. Возможность провести мероприятие в Театральном институте им. Б.Щукина (Москва), где учился артист, женщине пришлось «пробивать», вплоть до обращения к главе РФ Владимиру Путину.

По её словам, слово «протокол» она возненавидела на всю жизнь. Все документы надо было оформить и согласовать за два дня. Женщина считает, что в этом виноваты «протокольные препоны». Из-за них семья почившего мэтра потеряла драгоценное время и не смогла вовремя предупредить друзей и знакомых усопшего, пишет «Московский комсомолец». Кроме того, её отказывались пускать в реанимацию, где лежал Проскурин.

Я потратила столько сил, чтобы пробить систему. Как можно не пустить в реанимацию! Как можно было это запретить? Рестораны работают. Люди гуляют. Двойные стандарты должны перестать существовать. В списке тех, кто помогал, будет до 50 человек. Кто смог не то, что нарушить протокол, но изменить его, — добавила Хонда.

Женщина отметила, что ей пришлось прекратить «воевать» с системой и договориться, так как в столице запрещены культурно-массовые мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Она также поблагодарила неравнодушных граждан за поддержку — под её публикацией в социальной сети Facebook о смерти мужа подписчики оставили свыше 1,6 тысяч комментариев со словам соболезования.

Церемония прощания состоялась 4 июля 2020 года. Проводить Проскурина в последний путь пришли десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества, в том числе народный артист России Евгений Герасимов, актёры Александр Балуев, Александр Рапопорт, Георгий Мартиросян, актрисы Ирина Шевчук и Елена Скороходова.

По воспоминаниям актрисы Ирины Шевчук, в 1970-е годы в театр «Ленком» зрители ночью стояли за билетами, чтобы увидеть Виктора Проскурина, Олега Янковского, Сашу Абдулова, Колю Караченцова.

Виктор Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Большая перемена» и другим, скончался 30 июня 2020 года в возрасте 68 лет.

Хонда полагает, что здоровье её супруга, помимо прочего, подорвала тяга к курению. Одна из бывших жён актёра Татьяна Дербенёва считает, что звезда «Большой перемены» мог умереть от алкогольной зависимости.

Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Актёр много лет боролся с онкологией, у него случались приступы дыхательной недостаточности. По словам вдовы, из-за очередного приступа его доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На некоторое время состояние артиста удалось стабилизировать, однако вскоре он умер. Супруга Проскурина Ирина Хонда заявила, что покойный он больше месяца находился в реанимации, куда никого не пускали.

Виктор Проскурин — заслуженный артист РСФСР, награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры и искусства. Также у него есть золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и другие награды.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме не исключили, что память актёра может быть увековечена в виде мемориальной доски на доме, где он жил.