В Вологде отменили концерт МакSим из-за состояния певицы Концерт певицы МакSим в Вологде отменили из-за ухудшения здоровья певицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерт российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) был отменен из-за ухудшения здоровья певицы, сообщается на официальной страницы исполнительницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он должен был состояться 22 ноября в Вологде.

К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции, — было сказано в сообщении.

Представители МакSим уточнили, что возврат билетов может быть совершен по месту их приобретения.

Летом 2021 года более месяца, 38-летняя певица Марина Абросимова была в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила.