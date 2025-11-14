Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:06

В РФ призвали купить жилье бойцам СВО на средства от продажи замка Галкина

Бородин призвал купить квартиры бойцам СВО на средства от продажи замка Галкина

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Замок юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) необходимо продать и на вырученные средства приобрести квартиры для участников СВО, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, сбежавшему из России артисту больше не понадобится его поместье.

Не важно, в какие скандалы попадает Галкин за границей, главное — справедливо наказать этого предателя Родины у нас. В Россию он сейчас вернуться не рискнет, поэтому мы предлагаем продать его замок, а на вырученные деньги купить квартиры бойцам СВО. К сожалению, у некоторых ребят нет рук, ног, и мы понимаем, что они больше не в состоянии работать и заработать, — высказался Бородин.

Он подчеркнул, что продажа замка Галкина могла бы обеспечить приобретение примерно 50 квартир, что принесло бы пользу обществу. Кроме того, Бородин предложил рассмотреть возможность национализации поместья и его преобразования в детский сад или госпиталь для военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Министерство национальной безопасности Израиля проводит проверку в отношении Галкина. Основанием для этого послужил инцидент, произошедший на его недавнем концерте в Петах-Тикве. Во время выступления артист накрыл израильский флаг украинским.

