В Камеруне похоронили Пьера Нарцисса Посольство Камеруна сообщило о похоронах Пьера Нарцисса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронили на родине. Об этом РИА Новости сообщило посольство страны в Москве. Прощальная церемония по камерунским обычаям была проведена накануне.

Похороны Пьера Нарцисса прошли... в 13 часов по местному времени в деревне Бонаматеке, — сказал пресс-секретарь посольства Танга Бианг.

Пьер Нарцисс умер 22 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По имеющимся данным, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, позже переехал к родственникам в Россию. В конце 1980-х — начале 1990-х поступил в МГУ на факультет журналистики. С конца 1990-х играл в КВН в команде РУДН и начал участвовать в различных телешоу. Получил широкую известность после участия в «Фабрике звезд — 2».

Ранее коллега и близкий друг ныне покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал о состоянии матери музыканта. По его словам, она испытывает тяжелое потрясение и не верит в истинную причину смерти сына, считая, что его могли убить. Сам Дворцов считает, что врачи, которые допустили Нарцисса до его последнего выступления, являются ответственными за его смерть. Именно поэтому родные и близкие певца собираются подать на них в суд за то, что те «не проверили его должным образом».