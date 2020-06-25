Успенская назвала главную причину ссоры с дочерью

https://static.news.ru/photo/6de927f4-b6fd-11ea-ab46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская винит наркотические вещества в том, что они испортили сознание её единственной дочери. Именно из-за этого она перестала общаться с Татьяной Плаксиной.

Я делала всё, чтобы её спасти, столько сил! Я сделала всё для неё. С ней невозможно было говорить — она же независимая, пыталась меня убедить, что ей не нужны деньги на операции и так далее. Она зачастую не понимала, что говорила. У неё чёрное — не чёрное, а белое, — заявила звезда в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин».

Артистка хочет, чтобы у её дочери было всё хорошо. Она умная и талантливая, но запуталась. Звёздной наследнице попались плохие люди, которые потащили её по федеральным каналам. Ей платили деньги за семейные секреты. Однако в этот момент её рассудок был затуманен.

Кроме того, Успенская призналась, что обиделась на Ксению Собчак и Леру Кудрявцеву. Они сделали шоу за счёт проблем Плаксиной. Сейчас певица предпочитает не общаться с бывшей ведущей программы «Дом-2».

Кудрявцева мне написала: «Люба, я не продюсер этой программы. Я делаю то, что мне говорят. К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя», — посетовала Успенская.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина посвятила очередной пост в Instagram своей звёздной родительнице. Она опубликовала яркое фото люпинов и написала слова благодарности.