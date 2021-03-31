«Унижает достоинство»: песню Манижи в РПЦ считают недостойной Евровидения

https://static.news.ru/photo/29a1cffc-9284-11eb-aa86-96000091f725_660.jpg Фото: manizha / instagram

Унижающие достоинство женщин песни недостойны международных конкурсов, заявили в РПЦ, имея в виду композицию Russian Women, с которой Манижа выступит на Евровидении-2021.

Как сообщило РИА Новости, представитель церкви считает любоепроявление искусства, которое оскорбляет или унижает женщин, недостойным популяризации в международном пространстве.

Евровидение в этом году пройдёт 18-22 мая в Роттердаме. В 2020-м его отменили из-за пандемии. Ранее от участия в шоу отказалась Белоруссия, так как её новая песня, нарушает правила конкурса.

Manizha (Манижа Сангин) — певица с таджикскими корнями, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях.

NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков выступил против песни певицы. По его мнению, необходимо сменить хотя бы название Russian Woman. «Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно „понравиться только фрикам“», — добавил он.