«Унижает достоинство»: песню Манижи в РПЦ считают недостойной Евровидения

Унижающие достоинство женщин песни недостойны международных конкурсов, заявили в РПЦ, имея в виду композицию Russian Women, с которой Манижа выступит на Евровидении-2021.
Как
Евровидение в этом году пройдёт 18-22 мая в Роттердаме. В 2020-м его отменили из-за пандемии. Ранее от участия в шоу отказалась Белоруссия, так как её новая песня, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) — певица с таджикскими корнями, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях.
NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков выступил против песни певицы. По его мнению, необходимо сменить хотя бы название Russian Woman. «Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно „понравиться только фрикам“», — добавил он.