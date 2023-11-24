Уход со сцены, конфликт с Рубальской: куда пропала певица Ирина Аллегрова

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Ирина Аллегрова

Народная артистка России Ирина Аллегрова в последнее время редко появляется на светских мероприятиях и ведет закрытый образ жизни. Почему она ушла со сцены, чем занимается сейчас?

Почему Аллегрова прервала творческую деятельность

Ирина Аллегрова решила приостановить карьеру в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако когда ограничения стали снимать, артистка не возобновила гастроли. Тогда певица заявила, что волнуется за поклонников, которые могут заразиться COVID-19 на ее шоу.

«Отменила концерты, всю Сибирь, даже не перенесла, а отменила, чтобы люди могли вернуть свои деньги. Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые, в принципе, ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — объясняла Аллегрова.

Кроме того, исполнительница заявила, что ей не нравится, как меняется современная музыка: она не понимает популярных у молодежи исполнителей и не хочет под них подстраиваться.

«О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского — царствие ему небесное, не верится, что его нет, — который когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: „Я ушла из большого секса“. Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд», — высказывалась певица.

В прошлом году Аллегрова также отказалась от пышного празднования 70-летия. Она отметила день рождения тихо и по-домашнему.

Что об уходе со сцены Аллегровой говорят ее коллеги

Композитор Виктор Чайка заявил, что Ирина Аллегрова никогда не была тусовщицей. Он сообщил, что сейчас у артистки такой период, когда она «не показывается, не снимается».

«Она никогда не была тусовщицей. Ее куда-то вытащить... Сейчас у нее период раздумий. Она думает. Она осталась дружелюбным человеком, но объясняет, что у нее такой период, когда она не показывается, не снимается. Говорит: „Я должна привести в порядок мысли и все остальное“», — признался Чайка.

Певец Шура один из немногих, кого Аллегрова до сих пор приглашает в свой загородный особняк. Он рассказывал, что исполнительница действительно предпочитает вести обособленный образ жизни.

«Свой у нее домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: „Ира, я приеду?“ Она очень вкусно готовит», — делился Шура в программе «Ты не поверишь!».

Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press Ирина Аллегрова

Почему Аллегрова изменила мнение о Рубальской

В 2022 году поэтесса Лариса Рубальская опубликовала в соцсетях ролик, на котором зрители прогнали со сцены Ирину Аллегрову из-за того, что та отказалась исполнять песню «Угонщица». СМИ сообщили, что затем слушатели якобы сорвали концерт певицы в Рыбинске.

Однако позже выяснилось, что Рубальская поделилась архивным кадром. Аллегрова тогда заявила, что не поняла смысла действия поэтессы.

«Я не отработала ни одного сольного концерта с самого начала пандемии, поэтому очень подивилась такой „новости“. Якобы у меня сейчас концерт в Рыбинске, городе, где я выступала несколько лет назад. И я удивлена, конечно, что Лариса Рубальская выложила вырванный из контекста фрагмент в соцсеть — зачем? Тем более она прекрасно знает, что концерт продолжился своим чередом и закончился тем, что зал, как всегда, аплодировал стоя», — прокомментировала Аллегрова.

Она отметила, что не собирается ругаться с Рубальской, но изменила о ней свое мнение.

«Я сама никогда не вступаю ни в какие разборки, и в свою очередь требую от других относиться ко мне соответственно. Я с уважением отношусь ко всем своим авторам, в том числе и к авторам „Угонщицы“ — Ларисе Рубальской и к композитору Виктору Чайке. Однако, по моему мнению, творчество заканчивается там, где возникают вот такие „женские разборки“ и начинаются „обидки“. И уж тем более странно, когда личные чувства и отношения выливаются в соцсети. У меня, например, их вообще нет», — пояснила певица.

Чем сейчас занимается Аллегрова

В 2021 году Ирина Аллегрова выпустила альбом «В городе серых облаков». Певица редко появляется на телевидении, но она посетила творческий вечер Николая Баскова на «Новой волне — 2021».

В конце 2022 года Аллегрова выступила на «Песне года», где исполнила композицию «Возвращайтесь, мальчики» и посвятила ее российским солдатам.

2 декабря этого года певица также должна появиться на «Песне года» в московском «Мегаспорте».

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