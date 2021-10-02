У заразившейся COVID-19 Гузеевой выявили поражение лёгких

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, ухудшается. У неё выявлено поражение обоих лёгких. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники в окружении артистки.

Её состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске, — сказал один из собеседников издания.

Он также отметил, что на днях актрисе сделали повторную компьютерную томографию. Если при первом исследовании её легкие были чистыми, то теперь они поражены на 7% и этот показатель растёт.

Знакомые актрисы предположили, что что у неё было подорвано здоровье из-за жёсткой диеты. Так, актёр Эвклид Кюрдзидис заявил в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что Гузеева худела для новой роли в кино.

Стилист Сергей Зверев считает, что из артистки все соки выжала работа на телевидении. Он отметил, что на съёмках программы «Давай поженимся!» у Гузеевой неоднократно случался гипертонический криз.

Актрису госпитализировали в тяжёлом состоянии 26 сентября в больницу в Коммунарке. Позднее она сообщила в соцсетях, что у неё выявлен коронавирус. Артистка попросила не звонить ей и её семье, пояснив, что ей «и так страшно». Она поблагодарила подписчиков за поддержку.

Ранее невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов предположил, что негативно на здоровье Гузеевой могло отразиться купание в ледяной воде во время отдыха в Крыму. Сама актриса рассказывала, что таким образом сжигает жир.