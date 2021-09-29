«Мне страшно»: Гузеева подтвердила заражение коронавирусом

Телеведущая Лариса Гузеева подтвердила в своём Instagram информацию о том, что она заразилась коронавирусом. Артистка попросила не звонить ей и её семье, пояснив, что ей «и так страшно».

Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание, — написала Гузеева.

Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Как сообщалось ранее, её доставили в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября.

Изначально сообщалось, что коронавирус у актрисы не обнаружен. Говорилось, что у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное. Утром того же дня Гузеева опубликовала в Instagram фото из Крыма и дала понять, что прекрасно себя чувствует.

Позднее Mash заявил, что у Гузеевой подтвердилось заражение коронавирусом. По информации канала, у телеведущей отмечалось затруднённое дыхание, кашель и высокая температура.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Ольга Бухарова эмоционально высказалась о состоянии здоровья Гузеевой. Она отметила, что на текущий день жизни артистки ничего не угрожает.