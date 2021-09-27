«Поступила опрометчиво»: медик о купании Гузеевой в холодной воде

Купание актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в ледяной воде во время отдыха в Крыму могло сказаться на здоровье актрисы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов. По его словам, звезда ради стройности подвергла свой иммунитет непростому испытанию.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева попала в больницу в тяжёлом состоянии. При этом накануне она опубликовала в Instagram фото из Крыма, на котором позирует в море. В комментариях к снимку артистка написала, что ледяная вода сжигает жир.

Как отметил Игорь Орлов, Гузеева не рассчитала свои силы для такой процедуры. По его словам, холодная вода действительно способствует сжиганию жира, поскольку организм начинает бороться с переохлаждением и затрачивает много энергии.

Но это очень опасно, потому что если организм недостаточно подготовлен, может последовать и отрицательный эффект для здоровья, — объяснил рефлексотерапевт.

Также, по словам Орлова, у Гузеевой из-за нагрузки на иммунитет по причине переохлаждения могли возникнуть благоприятные условия для проникновения коронавируса в организм уже немолодой женщины. Как пояснил медик, при ослабленном иммунитете течение заболевания может проходить значительно тяжелее, чем у обычного человека, а на фоне переохлаждения велика вероятность поражения лёгких, почек и других органов и систем.

Как сообщалось, Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Её доставили на скорой помощи в больницу № 40 в Коммунарке вечером 26 сентября. Коронавирус у актрисы не обнаружен. По некоторым данным, у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное.