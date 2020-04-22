Ноыая жена Тарасова продаёт дом, который строила Бузова

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продаёт особняк, который строила Ольга Бузова. Костенко хочет выручить за дом 245 млн рублей, хотя ещё 30 марта он оценивался в 190 млн рублей.
Особняк жена футболиста получила от него в подарок после рождения второй дочери. Строить дом Тарасову помогала его бывшая жена Ольга Бузова, которую футболист после развода оставил ни с чем,
У Тарасова есть ребёнок и от первого брака, которого спортсмен не признаёт и не желает платить алименты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более трёх лет назад состоялся громкий развод футболиста Дмитрия Тарасова и певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Однако даже во время карантина из-за коронавируса общественность до сих пор интересует его отношение к Ольге.
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