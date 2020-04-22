Ноыая жена Тарасова продаёт дом, который строила Бузова

https://static.news.ru/photo/32fade74-8450-11ea-b336-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продаёт особняк, который строила Ольга Бузова. Костенко хочет выручить за дом 245 млн рублей, хотя ещё 30 марта он оценивался в 190 млн рублей.

Особняк жена футболиста получила от него в подарок после рождения второй дочери. Строить дом Тарасову помогала его бывшая жена Ольга Бузова, которую футболист после развода оставил ни с чем, пишет KP.RU.

У Тарасова есть ребёнок и от первого брака, которого спортсмен не признаёт и не желает платить алименты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более трёх лет назад состоялся громкий развод футболиста Дмитрия Тарасова и певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Однако даже во время карантина из-за коронавируса общественность до сих пор интересует его отношение к Ольге.