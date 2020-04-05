Тарасов рассказал о самоизоляции и порадовался за Бузову

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Более трёх лет назад состоялся громкий развод футболиста Дмитрия Тарасова и певицы и телеведущей Ольги Бузовой, однако, даже во время карантина из-за коронавируса, общественность до сих пор интересует его отношение к Ольге.

В эфире радиостанции «Новое радио» Тарасов рассказал, как проводит время в самоизоляции и честно ответил на вопросы о бывшей супруге.

Как большинство сознательных граждан Дмитрий самоизолировался в своём загородном доме. Вместе с ним жена Анастасия Костенко, двое детей пары, а также другие родственники Тарасова.

Футболист вышел в прямой эфир прямо из собственного особняка и рассказал, что все его домочадцы вместе отдыхают, тренируются, смотрят фильмы и читают книги.

Самый популярный вопрос к Тарасову, как оказалось, касался его бывшей жены Ольги Бузовой. После развода Ольге удалось построить головокружительную карьеру. Ведущая шоу попросила Дмитрия ответить, не завидует ли он успеху Ольги.

Я радуюсь, только радуюсь, — с улыбкой сказал Дмитрий.

Кроме того, Тарасов рассказал, когда он вернётся на поле. В феврале футболист получил травму на сборах. Случилось это всего через несколько дней после того, как он заключил контракт с «Рубином». Врачи при этом утверждают, что для полного восстановления ему нужно около трёх месяцев. Поэтому к маю Тарасов уже будет в строю.

Кажется, я единственный футболист, которому на пользу пошло все то, что сейчас происходит в мире. Это совпало с моим периодом восстановления. Да, я был расстроен травме, так как набрал форму, но потом все остановилось и перенеслось, — отметил он.

Пять дней назад Дмитрий снял гипс и сейчас разрабатывает ногу с помощью упражнений с резинками.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Тарасов подарил своей новой жене Анастасии Костенко за рождение второго ребёнка шикарный особняк с шестью спальнями.