Тренер Джессики Симпсон раскрыл метод её экстремального похудения на 45 кг

https://static.news.ru/photo/d2b1a492-a238-11ea-a1da-fa163e074e61_660.jpg Джессика Симпсон Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица и актриса Джессика Симпсон удивила подписчиков подтянутой фигурой. Артистка, которая после третьих родов весило более 100 кг, по всей видимости смогла взять себя в руки и вновь обрести былые формы.

Проснулась до того, как трое детей начнут ходить за мной по пятам, и использовала время для себя. Двигайтесь, двигайтесь и еще раз двигайтесь для улучшения ментального здоровья! — написала она на своей странице в Instagram.

По словам тренера многодетной мамы Харли Пастернак, звезда избавилась от 45 кг, однако ей потребовалось не просто скинуть вес, но и удержать этот результат.

По словам инструктора, её похудение заняло шесть месяцев. Она много двигалась и ежедневно изнуряла сея тренировками в тренажёрном зале.

Поначалу мы поставили цель — делать 12 тысяч шагов в день. И обязательно спать по семь часов в сутки, — поделился Харли.

Певица придерживалась специального плана питания. Она ела пять раз в день с упором на белковые продукты и клетчатку. Симпсон ежедневно высылала тренеру скрин из приложения, которое подсчитывало количество съеденного и калорийный состав. Кроме того, звезде пришлось на час в день расставаться со смартфоном, чтобы стабилизировать своё психологическое состояние, отмечает StarHit.

Ранее, как писал NEWS.ru, возлюбленная известного актёра Сергея Жигунова Виктория Ворожбит пожаловалась на затянувшуюся самоизоляцию, в ходе которой уже перестала думать о том, как сбросить лишний вес, и теперь работает над тем, как не набрать ещё больше килограммов.