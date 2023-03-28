Названа стоимость нового автомобиля рэпера Тимати Тимати купил иномарку за $9,5 млн

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Рэпер Тимати

Рэпер Тимати похвалился в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) пополнением а автопарке — он купил Lamborghini Veneno Roadster, чья цена на рынке составляет не менее $9,5 млн. К фотографии прикреплена геолокация — Дубай.

Veneno Roadster. 1/4, — подписал Тимати публикацию.

Речь идет о лимитированном выпуске Lamborghini, которые во всем мире представлено всего четыре единицы. О Тимати известно, что он предпочитает передвигаться исключительно на люксовых авто. Ранее он появлялся на публике на фоне Audi ТТ», джипа Cadillac и Hummer. Ранее он купил винтажный «Мерседеса», на который потратила 75 млн рублей.

В декабре стало известно, что на рэп-исполнителя подали в суд из-за неоплаты строительных работ. Компания «Ами-проект» обратилась с иском в Мещанский районный суд Москвы. В 2019 году фирма заключила с артистом договор о строительных работах на объектах, принадлежащих певцу. Тогда Тимати оплатил только часть работ, но оставшуюся сумму позже не отдал. Истец намерен взыскать с рэпера задолженность в размере 2,4 млн рублей и неустойку в 4,4 млн рублей.