https://static.news.ru/photo/532d755e-564b-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: tarasov23/instagram.com

32-летний футболист Дмитрий Тарасов любит делиться с подписчиками семейными снимками. На этот раз он опубликовал фото с новорождённой дочкой, но снова возмутил общественность. Дело в том, что в кадр попала его супруга Анастасия Костенко, которая в этот момент сцеживала грудное молоко и выглядела очень уставшей.

Сейчас полузащитник восстанавливается после перелома ноги и проводит всё свободное время с семьёй. На первый взгляд новая публикация игрока «Рубина» в Instagram выглядит очень трогательно. Счастливый отец держит на руках новорождённую дочку, а на заднем плане видны другие его любимые женщины — Анастасия Костенко и малышка Милана, которая стала первенцем пары.

Но внимательные пользователи соцсети заметили, что Анастасия в этот момент сцеживает молоко. Костенко при это отвернулась от камеры. Это навело подписчиков на мысли, что молодая мама не хочет попасть в кадр. Многие сочли этот процесс слишком интимным для широкой публики и в очередной раз упрекнули Тарасова.

Дмитрий, как отмечают поклонники пары, уже не первый раз, по их мнению, выставляет супругу в невыгодном свете, когда выкладывает в Сеть её фото. На них Анастасия часто выглядит замученной и растрёпанной.

5 февраля Тарасов стал отцом в третий раз. От первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко у него подрастает дочь Ангелина, которая родилась в 2009 году. Вторая супруга Анастасия Костенко в 2018 году подарила полузащитнику дочь Милану, а в феврале 2020 у пары родилась ещё одна девочка, имя которой родители пока держат в тайне.

Как писал NEWS.ru, ранее полузащитник «Рубина», сломавший ногу во время тренировки казанской команды, признался, что этот случай был неожиданным для него.