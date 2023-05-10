Сын Зайцева рассказал о судьбе дома модельера в Подмосковье Сын Зайцева Егор рассказал о желании сделать музей в доме модельера в Каблуково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын Вячеслава Зайцева Егор

Дом модельера Вячеслава Зайцева в деревне Каблуково в Подмосковье планируется переделать в музей-усадьбу, рассказал сын дизайнера Егор Зайцев. В разговоре с «360» он также отметил, что Дом моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира в Москве не планируется передавать государству, о чем до этого появилась информация в СМИ.

Сейчас еду туда. Мы хотим сохранить дом как музей-усадьбу, — рассказал Зайцев.

Он утонил, что Дом моды принадлежит АО «Московский Дом Моды В. Зайцева». По его словам, модельер мечтал сохранить его в том виде, в котором он существовал при его жизни, а вся информация о том, что дизайнер якобы завещал его государству, является фальсификацией. Егор Зайцев также заявил, что ему известно, кто именно распространяет данные слухи.

Отец все завещал семье Зайцевых, — заключил он.

Егор ранее заявил, что никогда не ссорился с отцом, и обвинил в его смерти друзей кутюрье. По мнению наследника художника, в последние годы жизни приятели «таскали его на всякие торжества, а если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше».

До этого друг кутюрье, экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, работавший с Зайцевым порядка 30 лет, рассказал NEWS.ru, что художник хотел завещать свой Дом моды государству. Он отметил, что формально руководителем Дома моды сейчас является сын Зайцева. По мнению Ахмедова, тот может не справиться с управлением и «дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть».