Сын модельера Зайцева назвал виновных в смерти отца Сын Вячеслава Зайцева Егор обвинил в смерти отца его друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор заявил, что никогда не ссорился с отцом, и обвинил в его смерти друзей кутюрье. Об этом Егор Зайцев рассказал NEWS.ru. По мнению наследника художника, в последние годы жизни приятели «таскали его на всякие торжества, а если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше».

Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты — когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты — он всегда обращался ко мне. И это показатель. А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья, — отметил Егор.

По мнению Зайцева-младшего, действия людей из ближайшего окружения модельера могли приблизить его уход.

В последние годы его жизни они его таскали на всякие торжества, и деньги собирали под его имя. Если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше. Вот у меня друзей нет, есть только братья — «Ночные волки» (Егор Зайцев многие годы является байкером и входит в известный клуб. — NEWS.ru). Папа кстати меня ревновал к «Ночным волкам», говорил: ты всё время с ними, деньги отдаешь. Но они тоже — часть моей жизни, — подчеркнул сын Зайцева.

Он добавил, что согласен с теми, кто считает его «неудобным и бескомпромиссным». Но, по словам Егора Зайцева, он «никогда не был слабым звеном — ни в жизни отца, ни в своей собственной».

У меня руки все переломаны, больные ноги, я полупарализован. Но я сказал себе, что пройду через эту волну грязи — меня хейтили, маму мою бедную доводили звонками, но я справлюсь, — заключил сын модельера.

Ранее друг кутюрье, экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, работавший с Зайцевым порядка 30 лет, рассказал NEWS.ru, что художник хотел завещать свой Дом моды государству. Он отметил, что формально руководителем Дома моды сейчас является сын Зайцева. По мнению Ахмедова, тот может не справиться с управлением и «дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть».