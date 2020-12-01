Сын Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в пиаре на смерти отца

https://static.news.ru/photo/3a449560-3456-11eb-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Приёмный сын Армена Джигарханяна Степан обвинил бывшую супругу отца Цымбалюк-Романовскую в том, то она пиарится на смерти его отца. Пианистка уверяет, что народный артист умер из-за «плохого ухода».

Степан Джигарханян считает, что поводом для таких высказываний со стороны экс-супруги отца стали его собственные неосторожные высказывания о том, что у артиста были пролежни. Этим и воспользовалась Виталина Цымбалюк-Романовская, чтобы делать громкие заявления, сообщает «Собеседник».

Виталина, оказывается, вовсе не пианистка, она теперь светило медицины, — съязвил сын Джигарханяна в интервью изданию.

Сейчас Виталина рассказывает про «страшные пролежни» и риск гангрены, от которых в последние страдал артист. Умер Джигарханян, когда у него отказали почки на фоне осложнений от некомпенсированного диабета.

Пролежни — частые спутники госпитализаций, особенно в таком возрасте и при таком диагнозе. Цымбалюк-Романовская осталась верна себе. Усердно кошмарит этим и по сей день, — резюмирует сын актёра.

Степан уверен, что подобные заявления бывшей спутницы его отца только путают поклонников. Однако, те, кто хорошо знает Виталину, не воспринимают её слова всерьёз. Сын Джигарханяна уверяет, что за его отцом осуществлялся лучший уход, его состояние поддерживали лучшие врачи России и Цымбалюк-Романовская «прекрасно об этом знает». В заключение Степан Джигарханян призвал пианистку остановиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на прощании с ушедшим из жизни советским и российским актёром Арменом Джигарханяном не было людей, которых он горячо любил, они просто не пришли, заявила последняя жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.