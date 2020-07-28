Сын Бари Алибасова сдаёт квартиру отца за 500 тысяч рублей

Сын российского шоумена Бари Алибасова сдаёт многокомнатную квартиру отца, расположенную в Мерзляковском переулке. Начиная с сентября апартаменты можно будет снять за 500 тысяч рублей в месяц, сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.
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Бари Алибасову требуются деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья, в Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду. Она будет сдаваться с сентября, так как в августе в ней пройдут съёмки кинофильма, — пояснил Бари Алибасов-младший.
Как уточняется, квартира может быть сдана не только для проживания, но и для съёмок сериалов и фильмов, её также можно будет использовать для фотосъёмки и видеоблогов, закрытых мероприятий.
Сдаваемые апартаменты расположены в самом центре Москвы, в районе Арбата и бульваров. Общая площадь составляет 220 м2, она находится на четвёртом этаже дома 1902 года постройки. Известно, что в квартире две спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной и кабинет, «всё жилое пространство функционально разделено на зоны для активного времяпрепровождения, рассчитанное на большое количество гостей, а также незаметные приватные зоны, надёжно укрытые от глаз».
Ранее NEWS.ru писал, что Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Ранее актриса подарила её Алибасову, а тот переоформил её на своего помощника. Беседа сторон назначена на 7 августа.
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