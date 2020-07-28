Сын Бари Алибасова сдаёт квартиру отца за 500 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/33a17016-d0c4-11ea-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын российского шоумена Бари Алибасова сдаёт многокомнатную квартиру отца, расположенную в Мерзляковском переулке. Начиная с сентября апартаменты можно будет снять за 500 тысяч рублей в месяц, сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Соответствующее объявление размещено на сайте ЦИАН. По словам Горжанкина, Бари-младший принял решение о сдаче квартиры в связи с тем, что продюсер группы «На-На» будет долго отсутствовать в Москве — в ближайшее время он отправится в Калининград, где будет проходить реабилитацию после выписки из психиатрической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Также сын шоумена собирается сдать и свою квартиру напротив Белого дома из-за того, что накоплений на реабилитацию отца может не хватить.

Бари Алибасову требуются деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья, в Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду. Она будет сдаваться с сентября, так как в августе в ней пройдут съёмки кинофильма, — пояснил Бари Алибасов-младший.

Как уточняется, квартира может быть сдана не только для проживания, но и для съёмок сериалов и фильмов, её также можно будет использовать для фотосъёмки и видеоблогов, закрытых мероприятий.

Сдаваемые апартаменты расположены в самом центре Москвы, в районе Арбата и бульваров. Общая площадь составляет 220 м2, она находится на четвёртом этаже дома 1902 года постройки. Известно, что в квартире две спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной и кабинет, «всё жилое пространство функционально разделено на зоны для активного времяпрепровождения, рассчитанное на большое количество гостей, а также незаметные приватные зоны, надёжно укрытые от глаз».

Ранее NEWS.ru писал, что Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Ранее актриса подарила её Алибасову, а тот переоформил её на своего помощника. Беседа сторон назначена на 7 августа.