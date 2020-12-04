«Отравление каким-то веществом»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

https://static.news.ru/photo/a0f818d8-3657-11eb-bd41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут выписать из больницы уже 5 или 6 декабря. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Он отметил, что у отца нестабильное давление, но в целом его состояние у медиков опасений не вызывает. Результаты анализов будут готовы в начале следующей недели.

Ситуация нормальная, более-менее нормальная. <...> Организм ему прочистили. У него было отравление каким-то веществом. Я спросил: «А „Виагра“ может быть?», они сказали: «На „Виагру“ может быть такая реакция, но давайте дождёмся понедельника и посмотрим все анализы», — цитирует Алибасова-младшего сайт Пятого канала.

Сын продюсера уточнил, что не обладает полной информацией о случившемся и о внезапной госпитализации родителя.

О госпитализации 73-летнего Алибасова стало известно 3 декабря. Шоумена отправили в больницу после того, как у него резко упало давление. По словам его пиар-директора Вадима Горжанкина, одной из версий резкого ухудшения самочувствия стала передозировка виагры.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. Об этом заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин. По его словам, помощница Алибасова уже приняла решение, что будет рожать малыша. Она также выразила надежду, что ранее подавшая заявление на развод супруга продюсера — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — не передумает и доведёт процесс до конца. В социальной сети Алибасов также выложил пост и поблагодарил возлюбленную за ребёнка.

10 декабря должно состояться предварительное слушание по иску о расторжении брака между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Юрист артистки обратилась к продюсеру с просьбой не затягивать бракоразводный процесс, писал NEWS.ru.