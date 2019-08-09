https://static.news.ru/photo/2fa65c34-bc74-11e9-ba72-fa163e074e61_660.jpg Ален Делон Фото: Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Младший сын актёра Алена Делона Ален-Фабьен сообщил, что его отец идёт на поправку после перенесённого инсульта.

Молодой человек в истории в Instagram опубликовал фото артиста, которое было сделано в больнице. На снимке Ален Делон сидит в кресле и улыбается.

Актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа. В настоящее время состояние 83-летнего Делона стабилизировалось, угрозы его жизни нет.

Как писал News.ru, дочь звезды Анушка Делон рассказала, что её отец перенёс инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой. Такой процесс может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями.