Младший сын актёра Алена Делона Ален-Фабьен сообщил, что его отец идёт на поправку после перенесённого инсульта.
Молодой человек в истории в
Актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа. В настоящее время состояние 83-летнего Делона стабилизировалось, угрозы его жизни нет.
Как писал News.ru, дочь звезды Анушка Делон рассказала, что её отец перенёс инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой. Такой процесс может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями.