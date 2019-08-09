Ален Делон с дочерью Ален Делон с дочерью Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Французскому актёру Алену Делону предстоит реабилитация после инсульта. Самое главное для него сейчас — это «оправиться от болезни и встать на ноги». Об этом сообщила дочь звезды Анушка Делон в своём Instagram.

Она также передала слова благодарности за поддержку, которые её отец адресует своей публике и друзьям.

Можно упасть, но главное — это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги, — подчеркнула Анушка.

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Simplement pour préciser. En effet, mon père a bien fait un accident vasculaire cérébral, mais suivi d’un hématome sous dural aigu. Il a eu beaucoup de chance car tout s’est bien passé. Rien d’étonnant, c’est un battant. Il continue d’avoir la chance d’être bien entouré, et de se remettre de ses difficultés. Il tient à remercier son public, ainsi que ses amis de leur soutient et de leurs nombreux messages d’amour. C’est votre force qui le fait avancer. La chute n’est pas ce qui importe. Ce qui importe c’est de se relever, à son rythme, mais de se relever... il pense déjà à ses futurs projets. Quant à cette presse qui roule, soyez cool, faites preuve d’humanité, de pudeur. Ne spéculez pas sur ce qui relève de la sphère privée. J’ose espérer que vous valez mieux que ça. #love #family #always

Публикация от Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Дочь 83-летнего актёра сообщила, что Делон уже думает о новых проектах.

Анушка рассказала, что её отец перенёс инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой. Такой процесс может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями. Однако, по словам Анушки, Делону повезло и процесс выздоровления идёт благополучно.

И это не случайно, ведь он по характеру — человек-победитель, — написала она.

Ранее о перенесённом инсульте и госпитализации в Швейцарии рассказал сын Делона, Энтони. Он сообщил, что до этого знаменитый актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа.

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