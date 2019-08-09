https://static.news.ru/photo/68c0f76c-bb4e-11e9-8a60-fa163e074e61_660.jpg Ален Делон с дочерью Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Французскому актёру Алену Делону предстоит реабилитация после инсульта. Самое главное для него сейчас — это «оправиться от болезни и встать на ноги». Об этом сообщила дочь звезды Анушка Делон в своём Instagram.

Она также передала слова благодарности за поддержку, которые её отец адресует своей публике и друзьям.

Можно упасть, но главное — это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги, — подчеркнула Анушка.

Дочь 83-летнего актёра сообщила, что Делон уже думает о новых проектах.

Анушка рассказала, что её отец перенёс инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой. Такой процесс может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями. Однако, по словам Анушки, Делону повезло и процесс выздоровления идёт благополучно.

И это не случайно, ведь он по характеру — человек-победитель, — написала она.

Ранее о перенесённом инсульте и госпитализации в Швейцарии рассказал сын Делона, Энтони. Он сообщил, что до этого знаменитый актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа.