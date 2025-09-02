Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:51

Сын Алена Делона решил оспорить последнее завещание актера через суд

Ален-Фабьен Делон Ален-Фабьен Делон Фото: Antoine Flament/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен намерен через суд оспорить последнее завещание отца, сообщает Le Monde. Он утверждает, что в ноябре 2022 года актер уже не мог принимать осознанные решения.

Алена-Фабьена не устроило то, что актер передал все авторские права на свое творчество дочери Аннушке, которая жила с Аленом Делоном его последние годы в Швейцарии. Мужчина настаивает на возвращении к завещанию от 2015 года. В нем все имущество и активы актер поделил между наследниками. Половина полагалась сестре, по 25% братьям — Алену-Фабьену и Энтони.

Младший сын Делона также хочет оспорить дарственную, оформленную в феврале 2023 года на Аннушку. Тогда актер лежал в больнице Женолье в Женеве. Ален-Фабьен решил подать иск только сейчас, так как смог получить информацию о состоянии здоровья отца с 2019 года.

