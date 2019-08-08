Знаменитый французский актёр Ален Делон попал в больницу после перенесённого обширного инсульта. По словам сына артиста Энтони Делона, реабилитация будет проводиться в Швейцарии.
Ранее актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа. В настоящее время состояние 83-летнего Делона стабилизировалось, угрозы его жизни нет.
При этом опасения у медиков вызывают постоянные мигрени актёра, которые, по их мнению, являются следствием сердечной аритмии, сообщает агентство
Ранее News.ru писал, что французский актёр Ален Делон был госпитализирован в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов головной боли.