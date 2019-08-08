https://static.news.ru/photo/5e76b2f8-ba1b-11e9-a389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый французский актёр Ален Делон попал в больницу после перенесённого обширного инсульта. По словам сына артиста Энтони Делона, реабилитация будет проводиться в Швейцарии.

Ранее актёр более трёх недель провёл в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Парижа. В настоящее время состояние 83-летнего Делона стабилизировалось, угрозы его жизни нет.

При этом опасения у медиков вызывают постоянные мигрени актёра, которые, по их мнению, являются следствием сердечной аритмии, сообщает агентство France Press .

Ранее News.ru писал, что французский актёр Ален Делон был госпитализирован в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов головной боли.