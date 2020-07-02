Сябитова дала советы, как вывести мужчину на чистую воду

https://static.news.ru/photo/60e3abc4-bc75-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что, прежде чем по-настоящему полюбить мужчину, его нужно хорошенько узнать.

По словам свахи, для этого необходимо собрать о нём исчерпывающую информацию, которая покажет, что он за человек, что ему нужно от вас и соответствует ли он вашим ожиданиям.

На своей странице в Instagram Сябитова раскладывает по пунктам, как вывести своего избранника на чистую воду. Прежде всего женщина не должна говорить, а должна слушать. Причём важно слышать, о чём вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы. Обязательно проявлять интерес и запоминать, что именно он рассказывает, чтобы потом проанализировать его ответы.

Кроме того, мужчину нельзя критиковать и высмеивать во время беседы.

И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Ещё не время раскрываться, — отметила телеведущая.

Роза Сябитова периодически даёт женщинам в соцсети разные советы. Так, она подсказывала, как не «спалиться» на первом свидании, а также как пережить расставание с любимым.

Как писал ранее NEWS.ru, Сябитова раскритиковала девушек, которые хотят замуж. По её словам, многие девушки и женщины не имеют правильных мотивов, когда идут к алтарю.