Сябитова раскритиковала девушек, которые хотят замуж

https://static.news.ru/photo/88456074-a369-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/syabitova_roza

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порассуждала в своём Instagram-аккаунте на тему брака. По её словам, многие девушки и женщины не имеют правильных мотивов, когда идут к алтарю.

Мотив – внутренний побудитель деятельности. Мотивация – вся совокупность мотивов, побуждающих к достижению целей, — написала она.

В качестве примера она привела историю своей клиентки, которая желает найти мужа. Однако не спешит отказываться от других отношений.

Поэтому, как сваха, считаю, что сначала надо навести порядок в голове, ну как минимум разобраться с тем чего хотите, а потом, не отвлекаясь двигаться к цели. Вы согласны, мои невесты? — добавила сваха.

NEWS.ru писал ранее, что Сябитова рассказала, как распознать бабника. По словам свахи, уже на первом свидании мужчина понимает, будут ли ваши отношения долгими или же короткими.