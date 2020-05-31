Сябитова раскритиковала девушек, которые хотят замуж

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порассуждала в своём Instagram-аккаунте на тему брака. По её словам, многие девушки и женщины не имеют правильных мотивов, когда идут к алтарю.
Мотив – внутренний побудитель деятельности. Мотивация – вся совокупность мотивов, побуждающих к достижению целей, — написала она.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÑÐµ Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð²ÑÐ¸ÑÐ¸ Ð·Ð°Ð¼ÑÐ¶! ÐÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÑÑÐ¾Ð¸ÑÑ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð²Ð½ÑÐµ Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð°, Ð° Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð¼ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÑÐ¾ - Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾, Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¸ÑÐºÐ»ÑÑÐ°ÑÑÐ¸Ðµ. Ð¡Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° ÑÐ°Ð·Ð±ÐµÑÐµÐ¼ÑÑ, ÑÑÐ¾ ÑÐ°ÐºÐ¾Ðµ Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¸ Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð², ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÐ°ÑÑÑÑ. ÐÐ¾ÑÐ¸Ð² Ð²Ð½ÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð±ÑÐ´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð´ÐµÑÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ (ÑÐ¾ ÑÐµÐ³Ð¾ Ð²Ñ Ñ Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐµÐ»Ð¸). . ÐÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÐ¸Ñ Ð²ÑÑ ÑÐ¾Ð²Ð¾ÐºÑÐ¿Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð², Ð¿Ð¾Ð±ÑÐ¶Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ñ Ðº Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐµÐ»ÐµÐ¸ (ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÐ½Ð¾). . Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÑ, ÐºÐ°Ðº ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÑ. ÐÐ¾ÑÐµÐ½ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½ÑÐºÐ° Ð¿Ð¸ÑÐµÑ Ð² Ð°Ð½ÐºÐµÑÐµ: Ñ Ð¾ÑÑ Ð² Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¸ÑÐµÐµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑ ÑÐµÐ±ÐµÐ½ÐºÐ°, Ð½Ð¾ Ñ Ð¾ÑÑ ÐµÐ³Ð¾ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¾Ñ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾, Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ð° Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑÑÑ Ð¼ÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ð°, Ð½Ð¾ Ñ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ñ Ð¾ÑÑ Ð¾ÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÑÐ°ÑÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐµÐºÑÐ° Ñ Ð½Ð¸Ð¼. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ñ Ð¾ÑÑ Ð¼ÑÐ¶Ð°, ÑÑÐ¾Ð± Ð»ÑÐ±Ð¸Ð» Ð¸ Ð½Ð° ÑÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ð», Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑÑ, ÑÑÐ¾ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¸ ÑÑÑÐµÑÑÐ²ÑÐµÑ, Ð´Ð° Ð¸ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÑ. Ð¯ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ, ÑÑÐ¾ Ð²Ñ Ð´Ð¾Ð³Ð°Ð´ÑÐ²Ð°ÐµÑÐµÑÑ, ÑÐµÐ¼ ÑÑÐµÐ²Ð°ÑÐ° ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ: Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð±ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¼Ð¾ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð² Ð¸ Ð¾Ð¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð¾ÑÐ¸ÑÐµÑÐ¾Ð²? ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ, ÐºÐ°Ðº ÑÐ²Ð°Ñ Ð°, ÑÑÐ¸ÑÐ°Ñ, ÑÑÐ¾ ÑÐ½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð½Ð°Ð²ÐµÑÑÐ¸ Ð¿Ð¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ, Ð½Ñ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼ÑÐ¼ ÑÐ°Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÑÑÑ Ñ ÑÐµÐ¼ ÑÐµÐ³Ð¾ Ñ Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ, Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼, Ð½Ðµ Ð¾ÑÐ²Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÑÑÑ Ðº ÑÐµÐ»Ð¸. . ÐÑ ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ½Ñ, Ð¼Ð¾Ð¸ Ð½ÐµÐ²ÐµÑÑÑ? ÐÐ»Ñ ÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ Ð² ÑÑÐ¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÐµ ÑÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´ÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°ÑÑÑÑ Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ http://syabitovaroza.ru/ #ÑÑÐ±Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÐ¾Ð·Ð° #ÑÑÐ±Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÐºÑÐµÐ½Ð¸Ñ #ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÑÑÐ±Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¸ #ÑÐ²Ð°Ñ Ð°ÑÑÐ±Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð° #ÑÐ´Ð°ÑÐ½Ð¾Ð²ÑÐ¸ÑÐ¸Ð·Ð°Ð¼ÑÐ¶ #Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐ·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ÑÑÐ²Ð°
В качестве примера она привела историю своей клиентки, которая желает найти мужа. Однако не спешит отказываться от других отношений.
Поэтому, как сваха, считаю, что сначала надо навести порядок в голове, ну как минимум разобраться с тем чего хотите, а потом, не отвлекаясь двигаться к цели. Вы согласны, мои невесты? — добавила сваха.
NEWS.ru писал ранее, что Сябитова рассказала, как распознать бабника. По словам свахи, уже на первом свидании мужчина понимает, будут ли ваши отношения долгими или же короткими.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен