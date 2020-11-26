Светличная заявила, что её давно надо было госпитализировать

https://static.news.ru/photo/b12e87e4-2fce-11eb-adfa-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Находящаяся в Первой Градской больнице на территории Москвы актриса Светлана Светличная в разговоре с журналистами заявила, что положительно смотрит на свою госпитализацию. По словам звезды советского кинематографа, это нужно было сделать уже очень давно.

Ранее стало известно, что Светличная госпитализирована в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся сведениям, артистку отвезли в больницу с сильной головной болью. В течение года она неоднократно обращалась к докторам за помощью с подобными жалобами, однако от госпитализации отказывалась. На этот раз врачи забрали её в клинику с подозрением на инсульт. Сейчас специалисты проводят исследования и выясняют причину плохого состояния Светличной.

В скором времени 80-летней женщине нужно будет пройти множество исследований и сдать все необходимые анализы, однако это Светличную не пугает.

Меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами, — цитирует актрису ТАСС.

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Ранее Светличная рассказала, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства она обвиняет своих родственников. 80-летняя актриса сообщила, что в июле её выманили из дома люди, представившиеся журналистами, после чего попытались её убить. Подозревать своих родственников в попытке убийства Светличная стала после того, как неожиданно обнаружила в гостиной ртуть, писал NEWS.ru.