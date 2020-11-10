Светлана Светличная: меня убьют, как только я выйду из дома

https://static.news.ru/photo/cd036d3e-23b9-11eb-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Известная советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства они обвиняет своих родственников.

80-летняя актриса рассказала, как в последний раз, в июле, её выманили из дома люди, представившиеся журналистами, после чего попытались её убить. Двое мужчин сказали Светличной, что хотят взять у неё интервью во дворе её дома. Но когда она села в кресло, на неё неожиданно упал осветительный прибор, сообщает StarHit.

У меня были синяки на руках, ногах, болела голова. Я даже потеряла сознание. Когда пришла в себя, эти люди уже куда-то ушли. Мне было так плохо из-за этих травм. Я долго ходить могла только с палкой. Без палочки я просто теряла равновесие, — сказала Светличная.

Подозревать своих родственников в попытке убийства Светличная стала после того, как неожиданно обнаружила в гостиной ртуть. Актриса сказала, что не имеет понятия, откуда в её доме могло взяться опасное вещество, ведь она не разбивала градусник. Светличная решила, что это могли сделать её родственники, которые хотят завладеть квартирой.

По этой причине, сказала актриса, она решила завещать квартиру не родственникам, а незнакомым людям, оказавшимся в трудном финансовом положении. Светличная добавила, что из-за продолжающихся попыток убийства, которых, по её мнению, было уже несколько, она опасается выходить из дома.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре Светлана Светличная заявила об очередном покушении на её жизнь. Она нашла в квартире шарики с ртутью после визита внучки, которая пришла в гости с незнакомыми людьми. Светличная считает, что её сын, его жена и их дочь попытались отравить её, чтобы получить квартиру в центре Москвы.