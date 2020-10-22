Супруга Виторгана продемонстрировала особенную внешность младшей дочери

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Супруга российского актёра Эммануила Виторгана Ирина Млодик выложила в Instagram снимок, запечатлевший генетическую особенность младшей дочери.

Так, на представленном фото заметно, что у Клары Виторган глаза разного цвета. По словам Млодик, аналогичную особенность имеет и старшая дочь.

Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на всё и вся... И ещё у неё разного цвета глаза. Заметили? Как и у старшей Этель. Кто знает, что это значит? — написала Млодик в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Виторган рассказал, что же на самом деле происходило в начале прошлого года, когда он расстался с Ксенией Собчак.

Тогда в Интернет попал ролик, на котором человек, очень похожий на Виторгана, закатывает драку с Константином Богомоловым у одного из московских кафе.