Подписчикам бизнесвумен не потребовалось много времени, чтобы в комментариях предположить очевидное: «Беременна? Ура, поздравляем», «Ребёнок будет?», «Если вы узнали, что беременна, то рада за вас. С наступающим Новым годом», «Поздравляю, опять мальчик?».
Два года назад Шкулёва родила Малахову сына Александра.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit. Он объяснил это нехваткой времени, отметив что в сутках по-прежнему 24 часа, а его возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны. Первый выпуск журнала StarHit вышел в 2007 году.