https://static.news.ru/photo/609c3574-2c14-11ea-82e6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов может второй раз стать отцом. На это намекнула его 39-летняя супруга Наталья Шкулёва.

Она разместила в соцсети совместный с мужем снимок, который подписала загадочной фразой.

Когда только узнала, что... Мечты сбываются, — говорится в её сообщении в Instagram.

Подписчикам бизнесвумен не потребовалось много времени, чтобы в комментариях предположить очевидное: «Беременна? Ура, поздравляем», «Ребёнок будет?», «Если вы узнали, что беременна, то рада за вас. С наступающим Новым годом», «Поздравляю, опять мальчик?».

Два года назад Шкулёва родила Малахову сына Александра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit. Он объяснил это нехваткой времени, отметив что в сутках по-прежнему 24 часа, а его возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны. Первый выпуск журнала StarHit вышел в 2007 году.