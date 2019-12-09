https://static.news.ru/photo/2a7308d4-1a66-11ea-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit. Он объяснил это нехваткой времени.

В сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны, — приводит слова Малахова сайт журнала.

Первый выпуск журнала StarHit вышел в 2007 году. С 1 января 2020 года журнал будет выходить только в цифровом виде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёздный телеведущий Андрей Малахов до сих пор обижен на Дмитрия Борисова, ставшего его преемником в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Малахов считает, что новый ведущий некрасиво поступил с ним, до последнего храня молчание.