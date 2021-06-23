Супермодель Делевинь показала свой новый «особняк Playboy»

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь пригласила в свой новый дом в Лос-Анджелесе журналистов и устроила им экскурсию по коттеджу. Звезда рассказала о дизайне и интерьере помещений. Видео доступно на YouTube-канале издания Architectural Digest. Артистка назвала жильё «особняком Playboy».

Поместье построено в первой половине XX века. Делевинь купила его несколько лет назад. Превратить недвижимость в арт-объект ей помог архитектор Николо Бини.

Одним из самых необычных решений Бини стал туннель, отдалённо напоминающий женские половые органы. По нему можно проползти из одной комнаты в другую. По мнению Кары, она использует проход по назначению, когда ей нужно остаться наедине со своими мыслями. У каждого помещения — своя тематика. Например, джунгли, роскошные отели Беверли-Хиллз и, конечно же, родная Великобритания.

В поместье есть так называемая розовая комната, которую Кара назвала розовым дворцом и сравнила её с домом основателя эротического журнала Playboy Хью Хефнера.

Ранее сообщалось, что британский актёр Дэниел Рэдклифф продал свой особняк родителям Марсии Грешам и Алану Рэдклиффу за $2 млн. Дом находится в австралийском Мельбурне. В коттедже три спальни, панорамные окна, просторная открытая площадка и суперсовременная кухня. Семья артиста купила здание, когда Рэдклифф работал в Австралии в середине 2000-х. Дэниел Рэдклифф известен исполнением роли Гарри Поттера в экранизации серии романов британской писательницы Джоан Роулинг.