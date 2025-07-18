Впавшую в кому модель привезли в родной город из Китая В Заринск из Китая привезли модель, впавшую в кому в Пекине

В Заринск Алтайского края привезли модель Диану Галину, которая в феврале этого года впала в кому в Пекине, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на мать пострадавшей. Из Китая девушка сначала прибыла в Новосибирск, а спустя время — домой к семье.

Диана и врачи четверо суток ехали в купе, с собой у медиков было необходимое оборудование. Из Новосибирска ее перевезли в краевую больницу. (В Заринск -NEWS.ru) на реанимобиле Диану доставили сначала в местную больницу, а спустя пять дней — уже к нам домой, — рассказала женщина.

В доме для девушки установили специальную кровать с противопролежневым матрасом, а также подготовили все необходимые препараты. По словам матери девушки, она «постепенно выходит из комы, моргает, но пока не идет на контакт».

На Сахалине 19-летний солдат-срочник погиб после получения теплового удара. Молодой человек впал в кому. Спасти его медикам не удалось.