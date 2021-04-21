«Страшно быть нездоровым»: Водонаева перенесла микроинсульт

https://static.news.ru/photo/a6454ad0-a29b-11eb-a095-96000091f725_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая Алёна Водонаева, которую накануне госпитализировали, сообщила, что перенесла микроинсульт.

Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии, — написала она в своём Instagram.

Как отметила телеведущая, в последнее время она много работала, плохо высыпалась и испытывала сильный стресс. При этом она самостоятельно решала все проблемы и вопросы, не рассчитывая на помощь со стороны.

И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться, — поделилась Водонаева.

Она уточнила, что в последний раз лежала в больнице в 2009 году, а после обращалась к врачам только во время беременности. Её очень напугало резкое ухудшение здоровья.

Страшно быть не в ресурсе, быть нездоровым. В целом всё хорошо (если это подходит к моей ситуации), лежу в неврологии, меня обследуют от и до, — добавила телеведущая.

Ранее сообщалось, что 20 апреля бывшая участница телепроекта «Дом-2» попала в больницу. Она вынуждена была записать видеообращение, чтобы в университете, в котором она учится, не подумали, что она пропала просто так.