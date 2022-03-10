Стало известно, почему Пугачёва уехала из России

Концертный директор Аллы Пугачёвой сообщила, что певица временно уехала из России. По словам Елены Чупраковой, Примадонна сейчас находится в отпуске вместе с детьми, пишет «Газета.Ru».

Она все сказала в своем Instagram. Пугачёва в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения, — заверила Чупракова.

Слухи о том, что Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри якобы покинула Россию на частном самолёте на фоне событий на Украине и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга певицы художница Алина Редель отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной эмиграции артистки.

NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».