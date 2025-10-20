Стало известно, с чем жена Хазанова распрощалась в России SHOT: жена Хазанова продала особняк и квартиру стоимостью около 150 млн рублей

Telegram-канал SHOT сообщает, что жена советского и российского артиста эстрады Геннадия Хазанова Злата Эльбаум избавилась от недвижимости в России вслед за своим мужем. По его информации, она продала особняк в Троицке, стоивший около 120 млн рублей, и квартиру в Подмосковье с примерной стоимостью в 33 млн рублей.

В публикации говорится, что оба объекта уже числятся за новыми собственниками. Канал пишет, что Эльбаум также принадлежала половина квартира на Арбате, но супруги продали и ее. В материале отмечается, что стоимость ее доли оценивалась более чем в 100 млн рублей.

Ранее SHOT сообщал, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале сказано, что соответствующие объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей).

До этого Хазанов отказался комментировать новость о том, что он продает свою недвижимость в России. Артист ответил, что не считает нужным высказываться по этому поводу.