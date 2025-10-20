Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:11

Стало известно, с чем жена Хазанова распрощалась в России

SHOT: жена Хазанова продала особняк и квартиру стоимостью около 150 млн рублей

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что жена советского и российского артиста эстрады Геннадия Хазанова Злата Эльбаум избавилась от недвижимости в России вслед за своим мужем. По его информации, она продала особняк в Троицке, стоивший около 120 млн рублей, и квартиру в Подмосковье с примерной стоимостью в 33 млн рублей.

В публикации говорится, что оба объекта уже числятся за новыми собственниками. Канал пишет, что Эльбаум также принадлежала половина квартира на Арбате, но супруги продали и ее. В материале отмечается, что стоимость ее доли оценивалась более чем в 100 млн рублей.

Ранее SHOT сообщал, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале сказано, что соответствующие объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей).

До этого Хазанов отказался комментировать новость о том, что он продает свою недвижимость в России. Артист ответил, что не считает нужным высказываться по этому поводу.

Россия
шоу-бизнес
артисты
квартиры
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.